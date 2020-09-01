Вы бактериями лжи заразили всю страну, - Лерос ответил Зеленскому на "микробов"
Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор. Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок ", - заявил Лерос.
Лерос вспомнил поджог своего авто и заявил: "Вызов я принимаю и никому это не прощу".
Затем нардеп обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствия стратегии развития страны.
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Также Лерос заявил, что президент назначил "кварталовца" Ивана Баканова главой СБУ - и тот "взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса", а "сестру своей соседки, на которую записано его поместье в Италии, назначил руководить Антимонопольным комитетом".
Нардеп назвал главу Офиса президента Андрея Ермака "главным коррупционером в государстве", а также агентом российской разведки.
"Именно Ермак раздает телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Зеленский декларировал: сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров. Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак - агент ГРУ Российской Федерации, через Кравчука и Фокина тестирует запланированную (государственную) измену ", - подытожил Лерос.
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