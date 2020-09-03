Лерос: Зеленский угрожал роспуском Рады, если меня не исключат из фракции
Об этом исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Нардеп прокомментировал свою отставку, заявив, что против нее выступили ряд депутатов, в частности Елизавета Ясько, Виталий Безгин, Дмитрий Наталуха, Оксана Дмитриева, Сергей Бабак, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев и Евгений Петруняк.
Читайте также: Вы бактериями лжи заразили всю страну, - Лерос ответил Зеленскому на "микробов"
"Зеленский сказал Арахамии, что если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент. Мне так сказал очень надежный источник. Также от народных депутатов, от заместителей по фракции мне подтвердили, что Зеленский лично звонил и Арахамии, и заместителям. Требовал подписать", - заявил Лерос.
Читайте также: Зеленский - худшая копия Януковича, - Лерос
"Одна из коллег 3 раза мне написала, что нет, она не подписала этот документ, и ее "ломают". Затем с заплаканными глазами ко мне подошла, извинилась; сказала, что ее дожали. Были депутаты, которые подходили, извинялись и говорили: Гео, я - глава комитета, на меня давят; говорят даже, что будут поднимать вопрос о снятии меня с головы комитета и вообще отовсюду. и я хочу извиниться перед тобой за то, что сделал. Были люди, которые подписали, а потом пришли, извинились и сказали: мы полностью разделяем твою позицию", - добавил политик.
- Напомним, 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос с трибуны Рады обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний.
- Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду собирать подписи для его исключения из фракции.
- Народные депутаты от "Слуги народа" исключили из парламентской фракции Гео Лероса.
- Впоследствии, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лерос из фракции.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лерос из фракции "Слуга народа", заявив, что у него "нет реакции на предателей страны" .
- Гео Лерос отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского по поводу "взяточников и предателей".
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
Читайте также
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину