Лерос: Зеленский угрожал роспуском Рады, если меня не исключат из фракции

3 сентября, 2020, 17:35

Нардеп Гео Лерос заявил о давлении на депутатов монобольшинства со стороны президента Владимира Зеленского перед голосованием за его исключение из фракции "Слуга народа"

Об этом исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Нардеп прокомментировал свою отставку, заявив, что против нее выступили ряд депутатов, в частности Елизавета Ясько, Виталий Безгин, Дмитрий Наталуха, Оксана Дмитриева, Сергей Бабак, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев и Евгений Петруняк.

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"Зеленский сказал Арахамии, что если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент. Мне так сказал очень надежный источник. Также от народных депутатов, от заместителей по фракции мне подтвердили, что Зеленский лично звонил и Арахамии, и заместителям. Требовал подписать", - заявил Лерос.

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"Одна из коллег 3 раза мне написала, что нет, она не подписала этот документ, и ее "ломают". Затем с заплаканными глазами ко мне подошла, извинилась; сказала, что ее дожали. Были депутаты, которые подходили, извинялись и говорили: Гео, я - глава комитета, на меня давят; говорят даже, что будут поднимать вопрос о снятии меня с головы комитета и вообще отовсюду. и я хочу извиниться перед тобой за то, что сделал. Были люди, которые подписали, а потом пришли, извинились и сказали: мы полностью разделяем твою позицию", - добавил политик.

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