Зеленский не звонил: Арахамия объяснил, почему Лероса исключили из фракции "СН"
Об этом сообщает РБК-Украина.
Арахамия отрицает, что президент Владимир Зеленский требовал исключения Лероса.
"Нет, это неправда (о звонке президента, - ред.) ... У него был конфликт с главой Офиса президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально", - сказал Арахамия.
Он отметил, что полгода Лерос делал заявления, однако фракция в это не вмешивалась.
"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия... Это нормальный процесс, когда человек скажет, мне не нравится здесь находиться - в партии президента - я пойду в другую партию", - отметил нардеп.
Арахамия подчеркнул, что Лерос прошел в Раду по спискам, и если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат.
"Поэтому, мы ему фактически помогли не потерять мандат... Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить... Уже полгода его статистика голосований 15% голосований фракции", - добавил Арахамия.
- Напомним, 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос с трибуны Рады обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний.
- Впоследствии, нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что "слуги" собирают подписи за исключение Гео Лероса из фракции.
- Сам Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамия и дал команду собирать подписи для его исключения из фракции.
- Народные депутаты от "Слуги народа" исключили из парламентской фракции Гео Лероса.
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