Зеленский не звонил: Арахамия объяснил, почему Лероса исключили из фракции "СН"

2 сентября, 2020, 11:01

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции

Об этом сообщает РБК-Украина.

Арахамия отрицает, что президент Владимир Зеленский требовал исключения Лероса.

"Нет, это неправда (о звонке президента, - ред.) ... У него был конфликт с главой Офиса президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально", - сказал Арахамия.

Он отметил, что полгода Лерос делал заявления, однако фракция в это не вмешивалась.

"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия... Это нормальный процесс, когда человек скажет, мне не нравится здесь находиться - в партии президента - я пойду в другую партию", - отметил нардеп.

Арахамия подчеркнул, что Лерос прошел в Раду по спискам, и если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат.

"Поэтому, мы ему фактически помогли не потерять мандат... Он не самостоятельно эти тексты пишет, я знаю, кто ему пишет, но не буду говорить... Уже полгода его статистика голосований 15% голосований фракции", - добавил Арахамия.