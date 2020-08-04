В НАБУ заявили, что судьи ОАСК не ходят на допросы по подозрению в захвате государственной власти

4 августа, 2020, 19:49

В НАБУ сообщили, что вызывают председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и еще 8 судей на допросы 10 и 11 августа и заметили, что ни один из представителей Фемиды на предыдущие повестки не отреагировал

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителя и судей ОАСК в очередной раз вызвали на допрос в НАБУ. Все предыдущие вызовы подозреваемые в попытке захвата власти проигнорировали.

"Шестеро подозреваемых это сделали 5 раз, трое - 6 раз. Тем самым они нарушили ст. 42 УПК Украины, которая обязывает их прибыть к следователю по вызову", - отметили в антикоррупционном бюро.

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Повестки судьям в качестве подозреваемых опубликованы на сайте НАБУ. Допросы назначены на 10-11 августа.

По мнению детективов, поведение подозреваемых противоречит их заявлениям о желании доказать свою невиновность в суде. В НАБУ отметили, что фигуранты все время продлевают сроки пребывания в отпусках и фактически скрываются от детективов.

"Вместе с тем, другие подозреваемые - двое адвокатов и глава ГСА - являются по вызовам и контактируют с детективами НАБУ. То есть, выполнять процессуальные обязанности отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых - действующие судьи ОАСК", - добавили в НАБУ.

Отметим, накануне Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Ему назначили личное обязательство.

Напомним, 7 июля 2020 года в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.

В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти.

После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию.

Судьи Окружного административного суда Киева заявили, что действия лиц, оказывающих давление, координируются и финансируются из-за рубежа.

В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.

В Высший совет правосудия поступили сообщения от 5 судей Окружного административного суда о якобы давлении на них со стороны Национального антикоррупционного бюро.

29 июля НАБУ вызвало на допрос в производстве по руководству Окружного админсуда Киева 9 подозреваемых, в том числе - Павла Вовка, главу ОАСК, и его заместителя.

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