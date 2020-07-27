Пятеро судей ОАСК заявили о давлении со стороны НАБУ

27 июля, 2020, 20:28

В Высший совет правосудия поступили сообщения от 5 судей Окружного административного суда о якобы давлении на них со стороны Национального антикоррупционного бюро

Соответствующие сообщения опубликованы на сайте Высшего совета правосудия, передает Укринформ.

"Сообщаю о вмешательстве в мою деятельность как судьи по осуществлению правосудия", - говорится в сообщении судьи, заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова.

Аблов отметил, что 17 июля в помещениях ОАСК, в частности в его кабинете, был проведен обыск, а ему в тот же день было сообщено о подозрении.

Он среди прочего уточнил, что считает сообщения о подозрении в 2019 и 2020 годах необоснованными.

По словам Аблова, в его производстве как судьи ОАСК находится 13 админдел к ОГП, в рамках рассмотрения которых исследуется вопрос о правомерности увольнения с должностей прокуроров по результатам прохождения аттестации, и 8 админдел по искам в Офис генпрокурора, при рассмотрении которых исследуется вопрос о правомерности увольнения с должности лиц на основании закона Украины "об очистке власти" и решение вопроса о восстановлении их на должностях в ГПУ и Офисе генпрокурора.

"Среди истцов по данным делам есть являются лица, которые ставят вопрос о восстановлении на должностях, подчиненных заместителю генерального прокурора, который составил и подписал сообщение о подозрении, что, по моему мнению, может свидетельствовать о конфликте интересов. В контексте изложенного считаю, что имеется давление со стороны заместителя генерального прокурора на меня, как на судью ", - отметил Аблов.

Судья Арсирий в своем сообщении также вспомнил об этом обыск 17 июля во помещениях ОАСК и вспомнил о якобы давлении НАБУ.

Судья Санин также вспомнил об этом обыске и отметил, что считает, что "правоохранительными органами было осуществлено вмешательство в мою деятельность как судьи".

Санин отметил, что в производстве ОАСК находится значительное количество админдел, ответчиком по которым является НАБУ, Офис генпрокурора, ВККСУ, СБУ, в частности, но не исключительно, и другие.

Судья Келеберда в своем сообщении отметил, что, по его мнению, 17 июля проведение обыска в его кабинете "осуществлено не уполномоченными на то лицами, что является нарушением законодательства Украины", а именно - Келеберда отмечает, что фактически обыск провели детективы НАБУ, которым согласно постановлению суда от 16 июля о разрешении на проведение обыска такое разрешение не предоставлялось.

Келеберда отметил, что во время этого обыска были изъяты полностью материалы нескольких админдел, которые находятся в его производстве и судебное разбирательство по которым продолжается.

Вместе с тем, отметил Келеберда, он расценивает возбуждение против него уголовного производства по обстоятельствам принятых им процессуальных решений в определенных судебных делах как "совершение на меня давления с целью достижения личных целей и/или интересов руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса генерального прокурора во время рассмотрения соответствующих судебных дел ".

Со своей стороны судья Огурцов отметил, что в его рассмотрении есть два дела, в которых фигурирует НАБУ, и в одной - САП, и что, по его убеждению, "имеются признаки давления на меня как судью Окружного административного суда города Киева с целью принятия выгодных национальном антикоррупционном бюро решений "в ряде дел, находящихся в ОАСК.