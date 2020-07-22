Судьи в отпусках, их вызов на допрос в НАБУ является нарушением права на отдых, - ОАСК
Об этом говорится в разъяснении ОАСК по поводу повесток о вызове в НАБУ, обнародованном на сайте суда .
В суде отметили, что 20 июля получили из НАБУ повестки о вызовах на допросы председателя суда Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судьи-спикера ОАСК Богдана Санина и судей Игоря Качура, Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченко, Виктора Шулежко, Владимира Келеберды.
«С целью предупреждения возможных спекуляций по этому поводу, считаем необходимым сообщить, что передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках в соответствии с утвержденным графиком», - отметили в ОАСК.
В суде отмечают, что об этих обстоятельствах ОАСК официально сообщил НАБУ.
«В связи с этим считаем, что требования УПК по поводу заблаговременного и надлежащего уведомления о вызове в данном случае соблюдены. При этом вызовы осуществлені одновременно на несколько дней подряд, что может свидетельствовать о попытке давления на судей и дальнейшего оправдания попытки применить меры обеспечения у указанных судей. Более того, осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых», - отметили в суде.
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- В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений .
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