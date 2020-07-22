Судьи в отпусках, их вызов на допрос в НАБУ является нарушением права на отдых, - ОАСК

22 июля, 2020, 21:16

В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках

Об этом говорится в разъяснении ОАСК по поводу повесток о вызове в НАБУ, обнародованном на сайте суда .

В суде отметили, что 20 июля получили из НАБУ повестки о вызовах на допросы председателя суда Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судьи-спикера ОАСК Богдана Санина и судей Игоря Качура, Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченко, Виктора Шулежко, Владимира Келеберды.

«С целью предупреждения возможных спекуляций по этому поводу, считаем необходимым сообщить, что передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках в соответствии с утвержденным графиком», - отметили в ОАСК.

В суде отмечают, что об этих обстоятельствах ОАСК официально сообщил НАБУ.

«В связи с этим считаем, что требования УПК по поводу заблаговременного и надлежащего уведомления о вызове в данном случае соблюдены. При этом вызовы осуществлені одновременно на несколько дней подряд, что может свидетельствовать о попытке давления на судей и дальнейшего оправдания попытки применить меры обеспечения у указанных судей. Более того, осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых», - отметили в суде.