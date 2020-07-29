НАБУ вызывает судей ОАСК на допросы

29 июля, 2020, 19:44

Национальное антикоррупционное бюро вызывает 9 подозреваемых в производстве по руководству Окружного админсуда Киева

Соответствующие повестки опубликованы на сайте НАБУ.

В частности, в рамках уголовного производства №22020120000000019 на допросы вызываются глава ОАСК Павел Волк - на 3 и 6 августа, его заместитель Евгений Аблов - на 3, 20 и 25 августа; судья-спикер ОАСК Богдан Санин - на 3 и 19 августа; судья ОАСК Алексей Огурцов - на 3 августа; гражданин Сергей Остапец - на 3 августа; заместитель председателя ОАСК Владимир Келеберда - на 3 и 6 августа.

Судья ОАСК Игорь Погрибниченко вызывается - на 3 и 6 августа, гражданин Николай Сирош - на 3 августа; судья ОАСК Игорь Качур - на 3,4 и 7 августа.

7 июля 2020 года в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.

В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений .

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти.

После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию.

Судьи Окружного административного суда Киева заявили, что действия лиц, оказывающих давление, координируются и финансируются из-за рубежа .

В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.

В Высший совет правосудия поступили сообщения от 5 судей Окружного административного суда о якобы давлении на них со стороны Национального антикоррупционного бюро.

Медиасообщество "Медиа за осознанный выбор" призвало расследовать попытки судей ОАСК получить доступ к телефону журналистки "Слидства.Инфо" Евгении Моторевской.