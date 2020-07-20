Пленки ОАСК: Движение "Честно", Transperecy International и ряд общественных организаций призвали ликвидировать суд

20 июля, 2020, 14:07

После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию

Об этом говорится в коллективном заявлении общественных организаций.

"17 июля НАБУ и САП сообщили о подозрениях судьям Окружного административного суда Киева и связанным с ними лицам в совершении ряда преступлений. Обнародованные материалы еще раз показали, что деятельность этого суда не имеет ничего общего с осуществлением беспристрастного и справедливого правосудия, а предоставленные суду полномочия используются для воздействия на другие органы власти и удовлетворения личных потребностей руководства суда ", - говорится в сообщении.

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"ОАСК запомнился многими одиозными решениями, которые крайне сложно назвать законными. Этот суд помогал высокопоставленным фигурантам уголовных производств избегать ответственности, отбеливал репутацию судей с сомнительной добродетелью, блокировал назначения и увольнения должностных лиц и т.п.", - отметили авторы обращения.

Общественные организации призвали президента Владимира Зеленского безотлагательно:

1) инициировать ликвидацию Окружного административного суда Киева;

2) подать законопроект на выполнение меморандума с МВФ о передаче в Верховный Суд отдельных категорий дел, подсудных пока этому суду, чтобы избежать подобных злоупотреблений в будущем.

"Деятельность ОАСК не имеет ничего общего с законным и справедливым судопроизводством, судьи считают себя безнаказанными и имеют чрезвычайное влияние на деятельность других государственных органов, создавая угрозы для надлежащей деятельности системы власти в государстве. Дальнейшее существование ОАСК приведет к только новым злоупотреблениям его судей, поэтому окружному админсуду Киева не место в системе судоустройства Украины", добавили в обращении.

Под заявлением подписались: Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции, Всеукраинское Объединение "Автомайдан", Движение "ЧЕСТНО", Центр экономической стратегии, Transparency International Ukraine Институт законодательных идей, Центр общественного мониторинга и исследований, Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC), Сеть защиты национальных интересов "Антс", антикоррупционный штаб, Харьковский антикоррупционный центр

Напомним, после прихода к власти Владимира Зеленского одним из первых его решений был досрочный роспуск Верховной Рады. Свое решение Зеленский аргументировал отсутствие коалиции, хотя Рада работала, рассматривая и принимая важные законы, в частности об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Несмотря на обжалование решения Зеленского в судебном порядке Рада была досрочно распущена, а на новых парламентских выборах абсолютное большинство голосов получила партия "Слуга народа", что позволило ей сформировать так называемое "монобольшинство", достаточное для принятия законов без коалиции с другими политсилами.

17 июля 2020 года в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.

Главе ОАСК судьи Павлу Вовку, его заместителю, еще 5 судьям и руководителю Госсудадминистрации объявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти.

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