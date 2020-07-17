В ОАСК проходят обыски по делам Майдана

17 июля, 2020, 16:24

В Окружном административном суде Киева заявили, что у них проходят обыски в рамках расследования дел Майдана

Об этом сообщают в пресс-службе учреждения.

"17 июля 2020 года в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований - расследование дел Майдана", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что "раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления суда (на этот раз - Ленинского районного суда г. Кировограда)".

Как отметили в суде, "начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом".

Правоохранители передали в суд обвинительные акты в отношении двух бывших судей одного из районных судов Черкасс, которых обвиняют в противоправном преследовании участников Революции Достоинства в январе 2014 года.