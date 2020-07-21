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Espreso.tvОбществоПосле обысков в ОАСК объявлено 12 подозрений, - НАБУ

После обысков в ОАСК объявлено 12 подозрений, - НАБУ

В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"17 июля сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе голове ГСА (Государственная судебная администрация) и главе ОАСК, которые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над ВККСУ, ВРУ, создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей ", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточняется, председатели ОАСК и ГСА подозреваются в злоупотреблении влиянием на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства.

Среди подозреваемых:

  • председатель ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344, ч. 2 ст. 344 УК Украины);
  • заместитель председателя ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 УК Украины);
  • заместитель председателя ОАСК ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109; ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 УК Украины);
  • судья ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 УК Украины);
  • судья ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ст. 351-2 УК Украины);
  • 2 судьи ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 УК Украины);
  • председатель Государственной судебной администрации Украины (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369-2, ст. 351-2 УК Украины);
  • физическое лицо (адвокат) (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2; ч. 1 ст. 109 УК Украины);
  • 2 физических лица (адвокаты) (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2 УК Украины);
  • физическое лицо (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2; ч. 1 ст. 109 УК Украины).

17 июля 2020 в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.

Председателю ОАСК судье Павлу Вовку, его заместителю, еще 5 судьям и руководителю Госсудадминистрации объявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти.

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