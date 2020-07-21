Судьи ОАСК в обращении к Зеленскому заявили о давлении "сил из-за границы"

21 июля, 2020, 20:02

Судьи Окружного административного суда Киева заявили, что действия лиц, оказывающих давление, координируются и финансируются из-за рубежа

Об этом говорится в открытом обращении судей, размещенном на сайте суда.

"Написать это обращение нас заставила ситуация, которая складывается не только вокруг Окружного административного суда Киева, но и вокруг других органов судебной власти Украины. Вы не могли не заметить попытки любой ценой очернить суды и судей, подорвать доверие украинцев к судебной системе. Политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ вновь убеждают граждан страны в том, что отечественная судебная система насквозь коррумпирована, что она не способна выполнять свои функции ", - сказано в обращении.

Также судьи признают, что судебная система в Украине не идеальна. Но те месседжи, навязываемые обществу, не соответствуют действительности и являются ложными.

"Силы, которые финансируются и направляются из-за рубежа, откровенно давят на общество и государственные органы, требуя лишь одного - назначения иностранцев управлять украинскими судьями и судами", - говорится в сообщении.

Судьи ОАСК считают, что зарубежное давление на суды является спланированным и системным.

"Системность их действий дает основания говорить о существовании плана, в котором Украине отведена не слишком почетная роль. Плана, целью которого является установление полного контроля над украинской судебной системой из-за границы и, таким образом, установление контроля над Украинским государством и его властными органами ", - отметили судьи.

Они убеждены, что нынешняя ситуация вокруг ОАСК является частью этого плана.

"Нас обвиняют в позорных действиях, против нас настраивают общество. Однако, хотим напомнить, что все эти обвинения уже звучали год назад, и ни одно из них не было доказано в суде. Нам не дали возможности отстоять свое честное имя - дело тихо "похоронили" те же самые люди, которые сейчас снова произносят громкие обвинения", - жалуются судьи президенту.

17 июля 2020 г. в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.

В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений .