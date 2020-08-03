В Киеве неизвестный захватил банк и угрожает взрывом, полиция ведет переговоры, - Геращенко
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
В 12:00, в полицию позвонила представительница Universal Bank (помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина (до 35 лет).
Он сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
"Введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться", - написал Геращенко.
Улица Владимирская перекрыта на участке между улицей Хмельницкого и бульваром Шевченко.
Неизвестный угрожает взрывом в помещении банка. Полиция работает на месте.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападающего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус, всех заложников освободили.
- Напомним, 23 июля мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
- Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
- Полтавский нападавший отпустил заложника и сбежал в лес.
- 1 августа Национальная полиция заявила о ликвидации мужчины, которого разыскивали после захвата заложника в Полтаве.
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