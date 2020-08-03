В Киеве неизвестный захватил банк и угрожает взрывом, полиция ведет переговоры, - Геращенко

3 августа, 2020, 12:58

В столице неизвестный захватил отделение банка

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

В 12:00, в полицию позвонила представительница Universal Bank (помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина (до 35 лет).

Он сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

"Введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться", - написал Геращенко.

Улица Владимирская перекрыта на участке между улицей Хмельницкого и бульваром Шевченко.

Неизвестный угрожает взрывом в помещении банка. Полиция работает на месте.