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Espreso.tvКриминал"Полтавского террориста" ликвидировали в ходе спецоперации, - Нацполиция

"Полтавского террориста" ликвидировали в ходе спецоперации, - Нацполиция


фото: npu.gov.ua
Национальная полиция заявила о ликвидации мужчины, которого разыскивали после захвата заложника в Полтаве

Об этом сообщает Нацполиция .

"Все произошло сегодня, 1 августа, ночью возле поселка Опишня. Полицейские не пострадали", - говорится в сообщении.

Для задержания проводилась специальная полицейская операция. Когда действия правонарушителя начали угрожать жизни правоохранителей, его обезвредил снайпер.

Подробности спецоперации в полиции обещают сообщить позже.

  • Напомним, 23 июля мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
  • Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.
  • Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
  • Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
  • Полтавский нападающий отпустил заложника и сбежал в леса.
  • Для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию, правоохранители подняли в воздух квадрокоптер.

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