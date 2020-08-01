"Полтавского террориста" ликвидировали в ходе спецоперации, - Нацполиция
1 августа, 2020, 07:14
Национальная полиция заявила о ликвидации мужчины, которого разыскивали после захвата заложника в Полтаве
Об этом сообщает Нацполиция .
"Все произошло сегодня, 1 августа, ночью возле поселка Опишня. Полицейские не пострадали", - говорится в сообщении.
Для задержания проводилась специальная полицейская операция. Когда действия правонарушителя начали угрожать жизни правоохранителей, его обезвредил снайпер.
Подробности спецоперации в полиции обещают сообщить позже.
- Напомним, 23 июля мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
- Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.
- Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
- Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
- Полтавский нападающий отпустил заложника и сбежал в леса.
- Для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию, правоохранители подняли в воздух квадрокоптер.
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