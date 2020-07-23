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Espreso.tvОбществоМужчина, захвативший в заложники начальника полтавского уголовного розыска, назвал требование

Мужчина, захвативший в заложники начальника полтавского уголовного розыска, назвал требование

Похититель требует освободить его от уголовной ответственности

Об этом сообщает Poltavske.TV. со ссылкой на представителя областной полции Романа Гришина.

"Мужчина вместе с заложником едет полевыми дорогами в направлении Решетиловского района. Их сопровождает полиция. Требование мужчины - избежать уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Его подозревают в угоне авто.

Гришин сообщил, что мужчину раньше судили по имущественным преступлениям, а также за хранение наркотических веществ.

  • Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна.
  • Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника ГУНП, выехать за пределы Полтавы.
  • Похититель с гранатой движется по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
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