Мужчина, захвативший в заложники начальника полтавского уголовного розыска, назвал требование
23 июля, 2020, 13:32
Похититель требует освободить его от уголовной ответственности
Об этом сообщает Poltavske.TV. со ссылкой на представителя областной полции Романа Гришина.
"Мужчина вместе с заложником едет полевыми дорогами в направлении Решетиловского района. Их сопровождает полиция. Требование мужчины - избежать уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Его подозревают в угоне авто.
Гришин сообщил, что мужчину раньше судили по имущественным преступлениям, а также за хранение наркотических веществ.
- Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна.
- Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника ГУНП, выехать за пределы Полтавы.
- Похититель с гранатой движется по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
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