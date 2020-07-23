Мужчина, захвативший в заложники начальника полтавского уголовного розыска, назвал требование

23 июля, 2020, 13:32

Похититель требует освободить его от уголовной ответственности

Об этом сообщает Poltavske.TV. со ссылкой на представителя областной полции Романа Гришина.

"Мужчина вместе с заложником едет полевыми дорогами в направлении Решетиловского района. Их сопровождает полиция. Требование мужчины - избежать уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Его подозревают в угоне авто.

Гришин сообщил, что мужчину раньше судили по имущественным преступлениям, а также за хранение наркотических веществ.