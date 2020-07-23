Полтавский нападавший отпустил заложника
23 июля, 2020, 15:55
Полтавский нападавший Роман Скрыпник отпустил заложника-полицейского и теперь скрывается в лесах
Об этом сообщает Бабель .
Роман Скрыпник, который захватил полицейского в Полтаве, отпустил заложника.
Отмечается, что сейчас он скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области. Его разыскивает полиция.
- Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна.
- Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника ГУНП, выехать за пределы Полтавы.
- Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
- Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
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