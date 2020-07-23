Полтавский нападавший отпустил заложника

23 июля, 2020, 15:55

Полтавский нападавший Роман Скрыпник отпустил заложника-полицейского и теперь скрывается в лесах

Об этом сообщает Бабель .

Роман Скрыпник, который захватил полицейского в Полтаве, отпустил заложника.

Отмечается, что сейчас он скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области. Его разыскивает полиция.

Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна.

Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника ГУНП, выехать за пределы Полтавы.

Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.

Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.

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