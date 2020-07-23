Мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна
23 июля 0 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика", последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать.
Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска.
После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, транспортном средстве, в направлении выезда из города.
Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.
"После переговоров злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобили Богдан", - отметил заместитель министра Антон Геращенко.
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