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Espreso.tvОбществоМужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна

Мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна


фото: Поліція
Сообщается, что мужчина обменял сотрудника уголовного розыска, который захватил ранее на полковника полиции Шияна

23 июля 0 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика", последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать.

Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска.

После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, транспортном средстве, в направлении выезда из города.

Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

"После переговоров злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобили Богдан", - отметил заместитель министра Антон Геращенко.

 

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