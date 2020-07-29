Климкин предложил выдать Украине задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

29 июля, 2020, 16:08

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в случае, если боевики ЧВК "Вагнер", задержанные 29 июля спецслужбами Беларуси, воевали на Донбассе, следует требовать их выдачи Украине

Об этом экс-дипломат Павел Климкин написал в Twitter.

"В Минске задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. Я бы срочно проверил, не воевали ли они на Донбассе и если да, то требовал бы их немедленной выдачи в Украине", - заявил Климкин.

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По мнению Павла Климкина Украина должна требовать их передачи для суда и возможного дальнейшего обмена на наших политзаключенных.

Отметим, Белорусское телеграфное агентство обнародовало список задержанных боевиков, среди 33 задержанных - трое в базе "Миротворца": Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р..; Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р..; Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р..

В Минске задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. Я бы срочно проверил, не воевали они на Донбассе и если да, то требовал бы их немедленной выдачи в Украине. Для суда и возможного дальнейшего обмена на наших политзаключенных. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 29, 2020

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