Следком Беларуси связывает "вагнеровцев" с политзаключенными Тихановским и Статкевичем

30 июля, 2020, 16:11

Против Сергея Тихановского, чья жена стала основным оппозиционным кандидатом на выборах в президенты Беларуси, а также против Николая Статкевича возбуждены уголовные дела

Об этом сообщает БелТА.

В Следственном комитете Беларуси отметили, что главное следственное управление центрального аппарата следом возбудило против Сергея Тихановского ряд уголовных дел.

"Да, по нему (Тихановскому) возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 УК по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение социальной розни, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении .

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Кроме того, по Статкевичу, Тихановскому и другим лицам возбуждено уголовное дело по факту подготовки к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст 293 УК.

Также вчера (29 июля, - ред.) по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавших на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе ".