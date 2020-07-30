Следком Беларуси связывает "вагнеровцев" с политзаключенными Тихановским и Статкевичем
Об этом сообщает БелТА.
В Следственном комитете Беларуси отметили, что главное следственное управление центрального аппарата следом возбудило против Сергея Тихановского ряд уголовных дел.
"Да, по нему (Тихановскому) возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 УК по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение социальной розни, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении .
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Кроме того, по Статкевичу, Тихановскому и другим лицам возбуждено уголовное дело по факту подготовки к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст 293 УК.
Также вчера (29 июля, - ред.) по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавших на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе ".
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском русских боевиков "ДНР"
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
- Против задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" возбудили уголовное дело о подготовке терактов.
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