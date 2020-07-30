"Иголка в стоге сена": в Беларуси разыскивают еще около 200 российских боевиков, под Псковом готовятся новые группы

30 июля, 2020, 10:58

На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", на данный момент их разыскивают

Об этом заявил секретарь Совбеза страны Андрей Равков, сообщает Радио Свобода.

"33 задержаны, до 200 находятся на территории [страны], по оперативной информации", - сказал Равков.

Сейчас их разыскивают.

При этом секретарь Совбеза назвал незадержанных боевиков "иглой в стоге сена".

Равков также сказал, что в России, близ Пскова и Невеля, готовятся и проходят обучение новые группы боевиков.

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Что же касается задержанных вагнеровцев, то против них возбудили дело по подготовке терактов, пока они дают показания.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".

Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.

Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.

Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиках "ДНР"

Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.