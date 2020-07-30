"Иголка в стоге сена": в Беларуси разыскивают еще около 200 российских боевиков, под Псковом готовятся новые группы
Об этом заявил секретарь Совбеза страны Андрей Равков, сообщает Радио Свобода.
"33 задержаны, до 200 находятся на территории [страны], по оперативной информации", - сказал Равков.
Сейчас их разыскивают.
При этом секретарь Совбеза назвал незадержанных боевиков "иглой в стоге сена".
Равков также сказал, что в России, близ Пскова и Невеля, готовятся и проходят обучение новые группы боевиков.
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Что же касается задержанных вагнеровцев, то против них возбудили дело по подготовке терактов, пока они дают показания.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиках "ДНР"
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
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