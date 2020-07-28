 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПленки Вовка: медиасообщество призвало расследовать попытки судей ОАСК получить записи телефонных разговоров журналистки-расследователя

Пленки Вовка: медиасообщество призвало расследовать попытки судей ОАСК получить записи телефонных разговоров журналистки-расследователя


фото: hromadske.radio
Медиасообщество "Медиа за осознанный выбор" призвало расследовать попытки судей ОАСК получить доступ к телефону журналистки "Слидства.Инфо" Евгении Моторевской

Об этом говорится в материале "Детектор медиа" .

"Медиадвижение осуждает любые попытки незаконной слежки за журналистами. Подобная деятельность должностных лиц суда не имеет ничего общего с осуществлением беспристрастного и справедливого правосудия, поэтому призываем украинские органы правопорядка к безотлагательному и прозрачному расследованию этого факта и привлечению виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

Как уточняется, из недавно обнародованных НАБУ материалов следственных действий, в которых записаны разговоры руководства Окружного административного суда Киева, стало известно, что председатель ОАСК Вовк и его заместитель Евгений Аблов пытались получить доступ к телефону журналистки "Слидства.Инфо" Евгении Моторевской, которая сделала расследование об Аблове.

Отмечается, что руководители суда заинтересовались данным о контактах журналистки после того, как Моторевская подготовила материал о праздновании Абловым дня рождения в ресторане VaBene в центре Киева 13 апреля 2019 года. По данным НАБУ, после выхода материала Евгений Аблов спрашивал у Павла Вовка, можно ли получить данные о звонках журналистки за 13 апреля и несколькими днями ранее.

Читайте также: Пятеро судей ОАСК заявили о давлении со стороны НАБУ

Справка: Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор" основано 5 февраля 2019 года. Первыми подписантами меморандума Медиадвижения стали "UA: Первый", "Украинское радио", "Общественное радио", ИА "Укринформ", ИА "Интерфакс-Украина", Liga.net, "Зеркало недели. Украина", НВ, "Цензор.нет ", 5 канал, "Украинский тиждень", Opinion, ряд региональных медиа, общественные организации Независимый медийныйя совет," Детектор медиа ", Институт массовой информации," Интерньюс Украина ", Центр демократии и верховенства права, Фонд "Общественность", Национальная ассоциация медиа, "Донецкий институт информации", "Институт демократии имени Пилипа Орлика", Центр прав человека Zmina и другие организации, отдельные журналисты - всего более 70 участников.

  • Напомним, 17 июля НАБУ и САП сообщили о подозрениях судьям Окружного административного суда Киева и связанным с ними лицам в совершении ряда преступлений. На обнародованных НАБУ записях фигуранты дела обсуждают возможность получить доступ к телефону журналистки "Слидства.Инфо" Евгении Моторевской. В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявили 12 подозрений.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти.
  • После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию.
  • Судьи Окружного административного суда Киева заявили, что действия лиц, оказывающих давление, координируются и финансируются из-за рубежа.
  • В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать