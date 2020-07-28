Пленки Вовка: медиасообщество призвало расследовать попытки судей ОАСК получить записи телефонных разговоров журналистки-расследователя

28 июля, 2020, 18:06

Медиасообщество "Медиа за осознанный выбор" призвало расследовать попытки судей ОАСК получить доступ к телефону журналистки "Слидства.Инфо" Евгении Моторевской

Об этом говорится в материале "Детектор медиа" .

"Медиадвижение осуждает любые попытки незаконной слежки за журналистами. Подобная деятельность должностных лиц суда не имеет ничего общего с осуществлением беспристрастного и справедливого правосудия, поэтому призываем украинские органы правопорядка к безотлагательному и прозрачному расследованию этого факта и привлечению виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

Как уточняется, из недавно обнародованных НАБУ материалов следственных действий, в которых записаны разговоры руководства Окружного административного суда Киева, стало известно, что председатель ОАСК Вовк и его заместитель Евгений Аблов пытались получить доступ к телефону журналистки "Слидства.Инфо" Евгении Моторевской, которая сделала расследование об Аблове.

Отмечается, что руководители суда заинтересовались данным о контактах журналистки после того, как Моторевская подготовила материал о праздновании Абловым дня рождения в ресторане VaBene в центре Киева 13 апреля 2019 года. По данным НАБУ, после выхода материала Евгений Аблов спрашивал у Павла Вовка, можно ли получить данные о звонках журналистки за 13 апреля и несколькими днями ранее.

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Справка: Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор" основано 5 февраля 2019 года. Первыми подписантами меморандума Медиадвижения стали "UA: Первый", "Украинское радио", "Общественное радио", ИА "Укринформ", ИА "Интерфакс-Украина", Liga.net, "Зеркало недели. Украина", НВ, "Цензор.нет ", 5 канал, "Украинский тиждень", Opinion, ряд региональных медиа, общественные организации Независимый медийныйя совет," Детектор медиа ", Институт массовой информации," Интерньюс Украина ", Центр демократии и верховенства права, Фонд "Общественность", Национальная ассоциация медиа, "Донецкий институт информации", "Институт демократии имени Пилипа Орлика", Центр прав человека Zmina и другие организации, отдельные журналисты - всего более 70 участников.

Напомним, 17 июля НАБУ и САП сообщили о подозрениях судьям Окружного административного суда Киева и связанным с ними лицам в совершении ряда преступлений. На обнародованных НАБУ записях фигуранты дела обсуждают возможность получить доступ к телефону журналистки "Слидства.Инфо" Евгении Моторевской. В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявили 12 подозрений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти.

После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию.

Судьи Окружного административного суда Киева заявили, что действия лиц, оказывающих давление, координируются и финансируются из-за рубежа.

В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.

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