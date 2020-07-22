Захват заложников в Луцке: в Харькове объявили подозрение мужчине, который контактировал с нападавшим
Об этом "Укринформу" рассказал представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
"Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 7 лет лишения свободы", - отметил Чубенко.
По его словам, сейчас задержанный уже находится в Харьковском СИЗО.
"Досудебным расследованием было установлено, что накануне харьковчанин получил почтовое отправление от лица, которое захватило заложников в городе Луцк. По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется", - добавил Чубенко.
Также он сообщил, что задержанный в Харькове мужчина имел другие контакты с Кривошем.
Прокуратура в суде будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Ожидается, что мера пресечения мужчине будут выбирать 23 июля.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Впоследствии, троих заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , всех заложников освободили.
- Максиму Кривошу, который взял заложников в Луцке 21 июля, изберут меру пресечения 23 июля .
- СБУ объявило о подозрении мужчине, который 21 июля в Луцке захватил автобус.
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