Захват заложников в Луцке: в Харькове объявили подозрение мужчине, который контактировал с нападавшим

22 июля, 2020, 22:20

В Харькове сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который имел контакты с нападавшим в Луцке Максимом Кривошем

Об этом "Укринформу" рассказал представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 7 лет лишения свободы", - отметил Чубенко.

По его словам, сейчас задержанный уже находится в Харьковском СИЗО.

"Досудебным расследованием было установлено, что накануне харьковчанин получил почтовое отправление от лица, которое захватило заложников в городе Луцк. По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется", - добавил Чубенко.

Также он сообщил, что задержанный в Харькове мужчина имел другие контакты с Кривошем.

Прокуратура в суде будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Ожидается, что мера пресечения мужчине будут выбирать 23 июля.

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