Захват заложников в Луцке: меру пресечения для нападающего будут выбирать 23 июля

22 июля, 2020, 11:32

Максиму Кривошу, который взял заложников 21 июля, изберут меру пресечения 23 июля

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Волынской области.

"Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.147 (Захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (Террористический акт) Уголовного Кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 июля террористу объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения.

Сейчас Максим Кривош помещен в изолятор временного содержания.

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