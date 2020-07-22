Захват заложников в Луцке: меру пресечения для нападающего будут выбирать 23 июля
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Волынской области.
"Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.147 (Захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (Террористический акт) Уголовного Кодекса Украины ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 22 июля террористу объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения.
Сейчас Максим Кривош помещен в изолятор временного содержания.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравил" общественность с "Днем Антисистемы".
- Трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападающего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , все заложники освобождены.
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