Захват заложников в Луцке: нападавшему объявили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"При процессуальном руководстве прокуратуры Волынской области следователями управления СБУ в области сообщено гражданину о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к президенту Украины и другим чиновникам.
Отмечается, что в процессе переговоров он бросил в сторону правоохранителей гранату, посягая на их жизнь. После задержания у него изъят целый арсенал оружия и взрывчатки: автомат "АКС-74У", пистолет, гранаты наступательного действия "РГД-5".
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Впоследствии, трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали напавшего на автобус, всех заложников освободили.
- Максиму Кривошу, который взял заложников в Луцке 21 июля, изберут меру пресечения 23 июля .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор