Захват заложников в Луцке: нападавшему объявили о подозрении

22 июля, 2020, 19:28

СБУ объявило о подозрении мужчине, который во вторник, 21 июля, в Луцке захватил автобус с пассажирами

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Волынской области следователями управления СБУ в области сообщено гражданину о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к президенту Украины и другим чиновникам.

Отмечается, что в процессе переговоров он бросил в сторону правоохранителей гранату, посягая на их жизнь. После задержания у него изъят целый арсенал оружия и взрывчатки: автомат "АКС-74У", пистолет, гранаты наступательного действия "РГД-5".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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