"Чтобы вывести из себя": Геращенко заявил, что "информацию" о психическом заболевании нападавшего в Луцке распространили специально
Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.
По его словам, телеграмм-канал Департамента уголовного розыска Национальной полиции во время инцидента распространил информацию, что "террорист находится на психиатрическом лечении".
"Это было сделано специально, чтобы вывести из себя. Мои заявления о том, что он не дает воды людям, которые растиражировали СМИ, за что я всем благодарен, привели к тому, что террорист читал постоянно интернет. Он увидел сообщение, что он ведет себя как зверь, позволил передать воду и установил персональный контакт с первым заместителем председателя Национальной полиции Ковалем ", - отметил Геращенко.
Он отметил, что в отношении психического здоровья задержанного заключение дадут судебные эксперты во время судебно-медицинской экспертизы.
"Я считаю, что этот человек не является нормальным - нормальные люди не захватывают заложников", - отметил Геращенко.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Впоследствии, трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , всех заложников освободили.
- Максиму Кривошу, который взял заложников в Луцке 21 июля, изберут меру пресечения 23 июля .
- СБУ объявило о подозрении мужчине, который во вторник, 21 июля, в Луцке захватил автобус с пассажирами.
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