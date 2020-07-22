"Чтобы вывести из себя": Геращенко заявил, что "информацию" о психическом заболевании нападавшего в Луцке распространили специально

22 июля, 2020, 20:50

Заместитель министра МВД Антон Геращенко сообщил, что "информацию" о психических заболеваниях террориста, который захватил автобус в Луцке, распространили специально, чтобы вывести его из себя

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

По его словам, телеграмм-канал Департамента уголовного розыска Национальной полиции во время инцидента распространил информацию, что "террорист находится на психиатрическом лечении".

"Это было сделано специально, чтобы вывести из себя. Мои заявления о том, что он не дает воды людям, которые растиражировали СМИ, за что я всем благодарен, привели к тому, что террорист читал постоянно интернет. Он увидел сообщение, что он ведет себя как зверь, позволил передать воду и установил персональный контакт с первым заместителем председателя Национальной полиции Ковалем ", - отметил Геращенко.

Он отметил, что в отношении психического здоровья задержанного заключение дадут судебные эксперты во время судебно-медицинской экспертизы.

"Я считаю, что этот человек не является нормальным - нормальные люди не захватывают заложников", - отметил Геращенко.

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