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Espreso.tvОбществоTelegram канал луцкого нападавшего до сих пор работает

Telegram канал луцкого нападавшего до сих пор работает

21 июля Twitter и YouTube заблокировали аккаунты луцкого террориста, однако Telegram канал "Максим Плохой" функционирует и показывает ту же информацию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За полсуток на аккаунт "Максим Плохой" в Telegram подписались более тысячи человек.

Канал содержит ту же информацию, что и Twitter версия, и создан 20 июля.

  • Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
  • Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
  • В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
  • Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
  • Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен . На месте событий появилась бронетехника .
  • По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
  • В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким нападавшим, стреляли .
  • С луцкой автостанции №1 эвакуировали посетителей из-за сообщения о подозрительном предмете .

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