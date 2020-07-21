Telegram канал луцкого нападавшего до сих пор работает

21 июля, 2020, 17:44

21 июля Twitter и YouTube заблокировали аккаунты луцкого террориста, однако Telegram канал "Максим Плохой" функционирует и показывает ту же информацию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За полсуток на аккаунт "Максим Плохой" в Telegram подписались более тысячи человек.

Канал содержит ту же информацию, что и Twitter версия, и создан 20 июля.

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