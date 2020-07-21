Мы все переживали и следили за развитием событий, - Зеленский об освобождении заложников в Луцке

21 июля, 2020, 22:12

Зеленский поздравил с освобождением заложников в Луцке

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. сегодня родные и близкие могут занять всех, кто пострадал день в автобусе под прицелом ", - написал Зеленский.