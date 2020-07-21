Мы все переживали и следили за развитием событий, - Зеленский об освобождении заложников в Луцке
21 июля, 2020, 22:12
Зеленский поздравил с освобождением заложников в Луцке
Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.
"Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. сегодня родные и близкие могут занять всех, кто пострадал день в автобусе под прицелом ", - написал Зеленский.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террориста, стреляли
- Луцкий террорист позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- Трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападавшего, который захватил автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , все заложники освобождены.
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