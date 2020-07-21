 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМы все переживали и следили за развитием событий, - Зеленский об освобождении заложников в Луцке

Мы все переживали и следили за развитием событий, - Зеленский об освобождении заложников в Луцке


фото: Twitter Арсена Авакова
Зеленский поздравил с освобождением заложников в Луцке

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. сегодня родные и близкие могут занять всех, кто пострадал день в автобусе под прицелом ", - написал Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать