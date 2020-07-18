Объединенная белорусская оппозиция подготовила новый план мирной победы над Лукашенко
Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода передает Еспресо.TV .
17 июля 2020 жены политиков Светлана Тихановська, Вероника Цепкало и представитель штаба Бабарыко Мария Колесникова дали совместную пресс-конференцию.
Как сказала Колсеникова, "главным врагом нашей победы является не режим, а вера, что с нами ничего не может случиться». При этом кандидту в президенты Тихановську она назвала "главным героем".
В свою очередь Тихановська заявила, что оказалась в роли кандидата в президенты с любви к своему мужу, политзаключенного Сергея Тихановського. Она считает, что Тихановський - харазматичний видеоблоггер - в свое время объединил народ, а потому сейчас она объединилась со штабами Бабарыко и Цапкала, хотя не верит в честные выборы - "только совместными усилиями мы можем защитить голоса".
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Жена Цапкала при этом обратила внимание на причину объединения, а именно на то, что власть "бесстыдно устранила трех сильнейших кандидатов" - к ним относятся не только Бабарыко и Цапкало, но и Сергей Тихановський, которому даже не дали собрать подписи для регистрации в ЦИК.
Сейчас, по ее словам, три женщины проявляют женскую солидарность, поскольку "наша власть боится женщин - боится Светланы".
Сейчас объединенная белорусская оппозиция следующий план действий:
- обязательное участие в выборах 9 августа;
- победа Тихановськои над Лукашенко:
- освобождение политзаключенных и повторные честные выборы.
Такт образом, найбилижчою тактической целью оппозиционеров является агитация избирателей в пользу возможного явки, напряцювання механизмов защиты свободного волеизъявления граждан. Кроме того, они не прекращать уличных протестов.
Вместе с тем, оппозиция готова к видоизменению своего плана в случае усиления репрессий со стороны режима Лукашенко.
- Напомним, Лукашенко бессменно руководит Беларусью с 1994 года. Сейчас он баллотируется на шестой подряд президентский срок.
- Голосование на очередных выборах белорусского президента должна состояться 9 августа.
- На этот раз, как отмечают эксперты и как свидетельствуют данные опросов оппозиционных СМИ, у Лукашенко фиксируется самый низкий уровень поддержки.
- После того чем 14 июля ЦИК Республики Беларусь отказалась регистрировать кандидатами оппозиционеров Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало, несмотря на то, что они предоставили Комиссии свыше 100 тыс. Необходимых в таком случае подписей, люди вышли на улицы. Не обошлось без столкновений с силовиками и задержаний, количество которых исчислялась сотнями.
- При этом банкир Бабарыка и харизматичный видеоблоггер Сергей Тихановський , которому не дали даже собрать подписи, вместе с другими значительными оппонентами Лукашенко пока находятся в СИЗО .
- С узнаваемых политических фигур, не зависящим от президента ЦИК было зарегистрировано только Светлану Тихановську , о которой Лукашенко говорит, что она "упадет, бедняга" .
- 16 июля достигнуто соглашение об Объединении оппозиции .
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