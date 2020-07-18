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Espreso.tvМирОбъединенная белорусская оппозиция подготовила новый план мирной победы над Лукашенко

Объединенная белорусская оппозиция подготовила новый план мирной победы над Лукашенко

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова
После объединения штабов трех снятых выборов оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси - Виктора Бабарыко, Валерия Цепкало, Сергея Тихановського - вокруг кандидататуры Светланы Тихановськой, которую Центризбирком все же таи зарегистрировал, главные усилия противников Александра Лукашенко будут направлены на победу Тихановськой

Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода передает Еспресо.TV .

17 июля 2020 жены политиков Светлана Тихановська, Вероника Цепкало и представитель штаба Бабарыко Мария Колесникова дали совместную пресс-конференцию.

Как сказала Колсеникова, "главным врагом нашей победы является не режим, а вера, что с нами ничего не может случиться». При этом кандидту в президенты Тихановську она назвала "главным героем".

В свою очередь Тихановська заявила, что оказалась в роли кандидата в президенты с любви к своему мужу, политзаключенного Сергея Тихановського. Она считает, что Тихановський - харазматичний видеоблоггер - в свое время объединил народ, а потому сейчас она объединилась со штабами Бабарыко и Цапкала, хотя не верит в честные выборы - "только совместными усилиями мы можем защитить голоса".

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Жена Цапкала при этом обратила внимание на причину объединения, а именно на то, что власть "бесстыдно устранила трех сильнейших кандидатов" - к ним относятся не только Бабарыко и Цапкало, но и Сергей Тихановський, которому даже не дали собрать подписи для регистрации в ЦИК.

Сейчас, по ее словам, три женщины проявляют женскую солидарность, поскольку "наша власть боится женщин - боится Светланы".

Сейчас объединенная белорусская оппозиция следующий план действий:

- обязательное участие в выборах 9 августа;

- победа Тихановськои над Лукашенко:

- освобождение политзаключенных и повторные честные выборы.

Такт образом, найбилижчою тактической целью оппозиционеров является агитация избирателей в пользу возможного явки, напряцювання механизмов защиты свободного волеизъявления граждан. Кроме того, они не прекращать уличных протестов.

Вместе с тем, оппозиция готова к видоизменению своего плана в случае усиления репрессий со стороны режима Лукашенко.

  • Напомним, Лукашенко бессменно руководит Беларусью с 1994 года. Сейчас он баллотируется на шестой подряд президентский срок.
  • Голосование на очередных выборах белорусского президента должна состояться 9 августа.
  • На этот раз, как отмечают эксперты и как свидетельствуют данные опросов оппозиционных СМИ, у Лукашенко фиксируется самый низкий уровень поддержки.
  • После того чем 14 июля ЦИК Республики Беларусь отказалась регистрировать кандидатами оппозиционеров Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало, несмотря на то, что они предоставили Комиссии свыше 100 тыс. Необходимых в таком случае подписей, люди вышли на улицы. Не обошлось без столкновений с силовиками и задержаний, количество которых исчислялась сотнями.
  • При этом банкир Бабарыка и харизматичный видеоблоггер Сергей Тихановський , которому не дали даже собрать подписи, вместе с другими значительными оппонентами Лукашенко пока находятся в СИЗО .
  • С узнаваемых политических фигур, не зависящим от президента ЦИК было зарегистрировано только Светлану Тихановську , о которой Лукашенко говорит, что она "упадет, бедняга" .
  • 16 июля достигнуто соглашение об Объединении оппозиции .

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