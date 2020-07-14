Анатолий Лябедзька: Лукашенко в российской ловушке. Но не советую Кремлю открывать 2-й белорусский фронт

14 июля, 2020, 07:01

Антин Борковский

Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший политзаключенный в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о ходе белорусской президентской кампании и том, как Кремль зажал Лукашенко в двойных тисках

Если диктатор боится, он начинает сажать своих политических конкурентов в тюрьму. Сейчас мы видим, что градус этого политического безумия в Беларуси, наверное, приближается к своему пику.

У нас кто-то подсчитал, что с 2000 года до сих пор Лукашенко публично 12 раз делал заявление, что он "нажрался" власти - это цитата. Но здесь вопрос: можно ли авторитарном правителю или диктатору "нажраться" той власти? Как показывает опыт и не только белорусский, границ нет. Мой диагноз - Александр Лукашенко болен властью. О чем он думает? О том, кем он будет после этого? В лучшем случае - пенсионером, который живет где-то на своей Родине, а мимо будет проходить история, а он будет где-то сбоку, получая пачками судебные повестки и отвечая тысячам гражданам, у которых есть и будут судебные иски к Александру Лукашенко. Или вообще оказаться в "Володарке", или в "Американке" - следственном изоляторе КГБ и МВД, где сидят его основные политические оппоненты сегодня.

Я уверен, Лукашенко очень хорошо представляет свои индивидуальные перспективы в случае ухода от власти. Насколько я понимаю, он готов идти ва-банк, поскольку крайние его разговоры и встречи с Путиным свидетельствуют о том, что, возможно, он сделал предложение Путину, от которого тот не захочет отказаться и, наоборот, Путин тоже поставил его в ситуацию, говоря : "выбирай: либо мы поможем тебе сбросить, или сдавай Беларусь в том формате, в котором нам нужно".

Сегодня ситуация для Лукашенко - это выбор между плохим и очень плохим. Лукашенко подает себя как бы в камуфляже, раскрашенным по-боевому, что он, мол, единственный политик, который сможет отстоять суверенитет и независимость. Это тоже удивительные метаморфозы - человек, который не голосовал, будучи депутатом Верховной Рады, за суверенитет и независимость Беларуси, сегодня позиционирует себя, как главный защитник. У него сложная ситуация, сдавать суверенитет Путину и это - тупик. Если этого не сделать - это значит оказаться наедине с гражданами и избирателями страны, которые за него не хотят голосовать. Поэтому Лукашенко в этой ситуации будет ставить, скорее всего, на силу и его единственный "столб", который удерживает его авторитарный режим, на сегодняшний день, - это силовые структуры. Это даже не вся правящая элита Беларуси.

То есть, говоря простым языком, Лукашенко, я так понимаю, будет готов душить в прямом и переносном смысле все возможные протесты против нечестных выборов.

У Лукашенко нет никаких шансов, чтобы переломить электоральные настроения. Против него, несмотря на то, что главные оппоненты в тюрьме или, как в деле господина Цепкало, изучается возможность изучения уголовного дела, тем не менее, простите, дерьмо не пристает к оппонентам Лукашенко. Это уникальная ситуация. Государственное телевидение выливает кипы грязи на оппонентов, но не пристает. Рейтинг, как был на уровне 3-5% в Лукашенко, на уровне плинтуса, он застрял там, так он сидит и не двигается. Поэтому у Лукашенко нет другой стратегии, как делать ставку на КГБ, МВД, прокуратуру и другие силовые структуры. Другое дело, что эти враги ранее были точечные: то оппозиционные политические партии, то профсоюзы, то предприниматели, а ситуации, когда враг - почти весь народ - такого еще не было. В этом особенность всего политического момента.

В Украине мы волнуемся за судьбу Беларуси не только из личных, государственных или народных симпатий к белорусскому народу, но есть еще, извините, стратегический момент. После белорусских выборов в Кремле будут решаться на тот или иной сценарий по делу Украины, поскольку в случае крепкого усиления присутствия Кремля в Беларуси, после проведения белорусских выборов, Украина окажется стратегически окруженной кремлевским влиянием и московским войском. В принципе, у Кремля сейчас очень выгодная позиция, даже если им удастся пропихнуть Лукашенко с его тремя процентами на пост президента, в случае тех или иных манипуляций на выборах, то в любом случае Лукашенко у них окажется в кармане.

Лукашенко сам оказался в заложниках белорусско-российских отношений, инициатором которых он и был. Союзный договор - это детище Александра Лукашенко, он был инициатором подписания этого договора. Я думаю, что в глубине души Лукашенко сожалеет, что он сам смастерил эту ловушку, в которой не оказалось сыра, а только одни риски и угрозы. События в Украине напугали Лукашенко, поэтому, в целом, кадровая политика направлена на то, чтобы хотя бы в ближайшем окружении Лукашенко были люди, преданные лично ему. Это для него главное. Мы понимаем, конечно же, Украину, где ситуация непростая. С одной стороны, украинским политикам следует не допустить обострения с режимом Лукашенко, а с другой стороны, следует поддержать тех людей, которые за реальные изменения, за европейский выбор нашей страны. Это все непросто. Но мы видим, как, например, в Верховной Раде, появилась группа "За демократическую Беларусь". Я считаю, что это крайне важно, этот момент, указывающий на солидарность, на ценности, потому что политики приходят и уходят, а ценности становятся основой фундамента для Беларуси и Украины - это свидетельствует, в перспективе, что мы можем действительно защитить свою безопасность, защитить свои страны от любых внешних рисков и угроз.

Даже если ему удастся на штыках удержаться у власти, то с тремя процентами поддержки - это не будет надолго надежно. Тогда, в случае обострения или массовых протестов, он может сделать, как в свое время поступил Янукович, и попробовать расправиться с народом с российской помощью. И это двойная мышеловка, в которую Лукашенко не просто втянул себя, он втягивает вашу страну.

Так, если бы это касалось лично Лукашенко - Бог с ним. Это его выбор, он его совершил и пусть бы карабкался из этой пропасти. Но в действительности, мы говорим о стране, где 9,5 млн граждан, о нашем будущем. Мы, конечно, в этой ситуации полагаемся на социологические опросы о том, "чтобы Беларусь вошла в состав Российской Федерации", положительный ответ дают ориентировочно 4-5 процентов граждан Беларуси. То есть это время не прошло бесследно, люди в большинстве конечно за то, чтобы с Россией были хорошие отношения, чтобы там можно было трудоустроиться - они за это. Но, как только возникает вопрос - вы хотите быть субъектом РФ, жить отдельным домом, то 95% говорит: жить в своем доме. Во-вторых, понятно, что сейчас в Беларуси, да, не 95% получится с оружием защищать этот суверенитет, но достаточно большое количество людей, которые помнят о том, что Беларусь - страна партизанская и они будут за нее бороться. Я надеюсь, что Россия понимает, что одного украинского фронта им уже достаточно, поэтому открывать еще и белорусский фронт - это дополнительные проблемы. Но и третий фактор, думаю, Евроатлантическое пространство в этой ситуации тоже бы не отмалчивалось. Поэтому важно видеть эти проблемы, говорить о них, но и, конечно, говорить о том, что суверенитет - это главная ценность для всех людей, независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются у нас внутри страны. 9 августа еще ничего не заканчивается - это в лучшем случае запятая, а не точка. Я думаю, что это понимает и Россия, и Путин. И его окружение сейчас разрабатывает долгую и длительную стратегию. Именно поэтому две поездки Лукашенко в Москву, на самом деле не принесли ему никаких дивидендов. Он столкнулся с жесткой позицией Путина, который отправляет по всем экономическим вопросам в бухгалтерию и говорит, вот там вы решайте все вопросы. Я думаю, что Россия также будет ждать и смотреть, как будут развиваться события, как отреагируют люди 9 августа. Может быть сценарий забастовки, когда в Беларуси будет забастовка и это тоже станет новым вызовом для Лукашенко, у которого и так экономическая ситуация очень сложная.

А как обстоит дело с пророссийской пропагандой и соответствующим политическим присутствием, у нас в свое время начиналось с "колорадского движения"?

Российские телеканалы присутствуют. Единственное, что отчасти их информационные программы заменены белорусскими. Это новое, что появилось крайние два года. Силовики Беларуси отслеживают ситуацию, но, по крайней мере, во время парламентской компании, парламентских выборов прошлого года ни один из ярко выраженных пророссийских спикеров не был зарегистрирован. Власть мониторит эту ситуацию и при том, что Лукашенко постоянно говорит какие-то странные вещи о любви и братстве с россиянами, он даже приехав в Москву может с трибуны кричать, что приехал в столицу нашей родины. Это с одной стороны, а с другой - в период этой президентской кампании были попытки зарегистрировать несколько человек с ярко выраженной пророссийской позицией, за реальное объединение, но они не были зарегистрированы. Поэтому нужно сказать, что Лукашенко в риторике один, а в действиях - другой. Он уже понимает, что Путин, Кремль - это не залог его успешного будущего. Но опять же, мы уже об этом говорили, Лукашенко сам создал для себя такую ситуацию. Он ставил ловушку не знаю на кого, но сам в нее и попал. Как он будет выходить из нее - время покажет. В любом случае, я еще раз подчеркну, 9 августа ничего не решается, в любом случае мы подходим к какому-то пику. Все будет видно в будущем. Здесь возможны и сценарии с более активными российскими гражданами, здесь возможен сценарий, Лукашенко вынужден будет сразу после выборов пойти на изменения Конституции и разделить свои полномочия и на то, что, возможно, в действительности он призовет к власти людей, которые имеют имидж либералов, чтобы сохранить свое место во власти. Время покажет, какой сценарий станет доминирующим.