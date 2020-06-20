Если бремя президентства нагрузить на женщину, "она упадет, бедняга", - Лукашенко

20 июня, 2020, 22:36

Александр Лукашенко призвал не противопоставлять его женщинам и объяснил, что он имел в виду, сказав, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну

Об этом 20 июня 2020 года написала Наша нива , передает Еспрессо.TV .

"Меня попытаются теперь с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что женщина пока не может быть президентом в Беларуси? Ряд причин назвал, но (критики Лукашенко - ред.) выхватили из контекста Конституцию", - сказал он.

"Что я имел в виду: что наша Конституция такая, что даже человеку трудно перенести это бремя. А если ты погрузишь ее на женщину, она упадет, бедняга. Это я имел в виду не потому, что не уважаю женщин. Если бы не было женщин , я не был бы президентом ", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко бессменно руководит Белоруссией, начиная с 1994 года.

9 августа в Республике Беларусь должны состояться очередные выборы президента.

Сегодня, 20 июня, там завершен сбор подписей, необходимых для регистрации кандидатов.

Тремя наиболее рейтинговыми претендентами на пост президента Беларуси от оппозиции является ексголова "Белгазпромбанка", то есть минской филиала российского "Газпромбанка", Виктор Бабарыко, харизматичный видеоблоггер Сергей Тихановський и ІТ-разработчик Валерий Цепкало. Сейчас Бабарыко и Тихановський находятся под стражей по политически мотивированным обвинениям.

Вместо Тихановського попытается зарегистрироваться его жена Светлана.

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