Если бремя президентства нагрузить на женщину, "она упадет, бедняга", - Лукашенко
20 июня, 2020, 22:36
Александр Лукашенко призвал не противопоставлять его женщинам и объяснил, что он имел в виду, сказав, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну
Об этом 20 июня 2020 года написала Наша нива , передает Еспрессо.TV .
"Меня попытаются теперь с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что женщина пока не может быть президентом в Беларуси? Ряд причин назвал, но (критики Лукашенко - ред.) выхватили из контекста Конституцию", - сказал он.
"Что я имел в виду: что наша Конституция такая, что даже человеку трудно перенести это бремя. А если ты погрузишь ее на женщину, она упадет, бедняга. Это я имел в виду не потому, что не уважаю женщин. Если бы не было женщин , я не был бы президентом ", - подчеркнул Лукашенко.
- Лукашенко бессменно руководит Белоруссией, начиная с 1994 года.
- 9 августа в Республике Беларусь должны состояться очередные выборы президента.
- Сегодня, 20 июня, там завершен сбор подписей, необходимых для регистрации кандидатов.
- Тремя наиболее рейтинговыми претендентами на пост президента Беларуси от оппозиции является ексголова "Белгазпромбанка", то есть минской филиала российского "Газпромбанка", Виктор Бабарыко, харизматичный видеоблоггер Сергей Тихановський и ІТ-разработчик Валерий Цепкало. Сейчас Бабарыко и Тихановський находятся под стражей по политически мотивированным обвинениям.
- Вместо Тихановського попытается зарегистрироваться его жена Светлана.
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