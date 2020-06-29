Выборы в Беларуси: Лукашенко признал, что дал указание о задержании Тихановского

29 июня, 2020, 13:51

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что дал сигнал о задержании своего оппонента, блогера Сергея Тихановского

Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам Лукашенко, его политические оппоненты хотят расшатать ситуацию внутри страны и пойти наступлением на действующую власть.

«Да, я дал сигнал по Тихановскому. Я что-то не так сделал? Я волновался за свою страну, за которую я до сих пор ответственный. И я всегда буду ответственный - в любой роли», - сказал Лукашенко на встрече с активом Минской области.

Президент Беларуси также высказал предположение, что в руководстве России понимают причины сложившейся ситуации вокруг «Белгазпромбанка», в которой был арестован еще один его оппонент - Виктор Бабарыка.

«Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули - они все поняли. Все страдают: ах, Лукашенко посадил (Бабарыка - ред.). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда», - заявил Лукашенко.

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