Выборы в Беларуси: Лукашенко признал, что дал указание о задержании Тихановского
Об этом сообщает Радио Свобода .
По словам Лукашенко, его политические оппоненты хотят расшатать ситуацию внутри страны и пойти наступлением на действующую власть.
«Да, я дал сигнал по Тихановскому. Я что-то не так сделал? Я волновался за свою страну, за которую я до сих пор ответственный. И я всегда буду ответственный - в любой роли», - сказал Лукашенко на встрече с активом Минской области.
Президент Беларуси также высказал предположение, что в руководстве России понимают причины сложившейся ситуации вокруг «Белгазпромбанка», в которой был арестован еще один его оппонент - Виктор Бабарыка.
«Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули - они все поняли. Все страдают: ах, Лукашенко посадил (Бабарыка - ред.). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда», - заявил Лукашенко.
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- Шестые президентские выборы в истории Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа.
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