Выборы-2020 в Беларуси. Началась регистрация кандидатов, соперники Лукашенко выдвигаются из-за решетки

5 июля, 2020, 14:56

Новый этап кампании по выборам президента Республики Беларусь - регистрация кандидатов - пройдет с 5 по 14 июля 2020 года

Документы на регистрацию кандидатами в президенты, главными из которых являются достоверные 100 тыс. подписей от граждан Беларуси, подали семь человек: Виктор Бабарыка, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и неизменный с 1994 года глава государства Александр Лукашенко, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на БелаПАН.

Все они, кроме Лукашенко, представляют оппозиционные силы.

Белорусским Центризбиркомом обнародованы сведения о количестве принятых подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

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У Лукашенко признаны действительными 1 939 572 подписи, тогда как руководитель его избирательного штаба Михаил Орда сообщил, что в целом собрано около 2 млн подписей.

У Бабарыка действительными признаны 165 744 подписи. Его штаб заявлял, что собрано почти 435 тысяч подписей, но по объективным причинам сданы 365 тыс.

У Канопацкой признаны действительными 146 588 подписей, хотя сама она заявляла журналистам, что подала чуть более 110 тыс.

У Черечня ЦИК признала действительными 143109 подписей, у Дмитриева - 106 841.

У Светланы Тихановской признали 104 757 подписей.

У Цепкало - 75 249 подписей. Сам претендент заявлял о предоставлении 160 тыс. При собранных 200 тыс. подписей.

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Несмотря на то, что у известного в Европе и США белорусского IT-разработчика, предпринимателя Валерия Цепкало после проверки "настоящими" признаны менее 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации, ЦИК будет рассматривать его заявление на регистрацию кандидатом в президенты. Как пояснила БелаПАН, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, это связано с тем, что Цепкало подал документы на регистрацию одним из первых, еще до завершения проверки сданных подписей.

Перед этим, напомним, появилась новость со ссылкой на белорусский ЦИК о якобы недопущении Цепкало к выборам через осложнения с подписями.

Претендент на пост президента, который собрал больше всех подписей после Александра Лукашенко - бывший председатель правления "Белгазпромбанка" (де-юре филиала российского "Газпромбанка", что позволило Лукашенко и его окружению заявлять о российском вмешательстве в выборы президента Беларуси) Виктор Бабарыка - сейчас находится в СИЗО КГБ. Он был задержан 18 июня по подозрению в совершении якобы экономических преступлений. За несколько дней до этого в "Белгазпромбанке" и ряде других коммерческих компаний прошли обыски.

Лукашенко публично заявил, что проверка деятельности банка, которым до избирательной кампании руководил Бабарыка, проводится по его личному поручению. При этом действующий глава государства утверждал, что никакой политической подоплеки в деле нет. Сам Бабарыка связал происходящее со своей политической деятельностью.

"Международная амнистия" признала Виктора Бабарыку и его задержанных единомышленников политическими заключенными.

Кроме того, под стражу взят сына банкира Эдуард Бабарыка.

Светлана Тихановская является женой не допущенного к выборам харизматичного видеоблогера, "народного героя" Сергея Тихановского, с подачи которого приобрели популярность главные мемы выборов-2020 в Беларуси ( "Саша 3%", "Стоп, таракан!" и "тапковая революция"). Он тоже находится за решеткой.

Кроме Бабарыка и Тихановского в следственных изоляторах находятся и влиятельные лидеры протестного движения Николай Статкевич и Павел Северинец, а также активисты компании "Европейская Беларусь", журналисты и блогеры. Перечень политзаключенных сейчас насчитывает 17 человек и продолжает расти.

При этом активность недовольной Лукашенко части избирателей (особенно в белорусской диаспоре), по наблюдениям как белорусских политологов, так и иностранных обозревателей, чрезвычайно высока.

Как считает секретарь международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар, "Беларусь находится на пороге решающего поворотного момента в своей истории" .

Голосование в первом (и, в случае недопущения сильных кандидатов от оппозиции и обычных для режима Лукашенко массовых фальстфикаций, не исключено, что единственном) туре президентских выборов назначено на 9 августа.

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