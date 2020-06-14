Главные мемы президентских выборов в Беларуси: "Саша 3%" и "Стоп таракан!"

14 июня, 2020, 14:51

Наиболее популярными лозунгами белорусской оппозиции на очередных выборах главы государства, проведение которых назначено на 9 августа, является формулировка "Саша 3%" и "Стоп таракан!"

Об этом со ссылкой на белорусский национальный сегмент соцсетей рассказывает Еспресо.TV.

Упомянутые мемы печатают на футболках, пишут на плакатах и растяжках для митингов, а также используют в качестве хэш-тегов.

"Саша 3%" - так в этой стране стали называть действующего главу государства, после того как несколько популярных ресурсов провели опрос по поддержке их аудиторией Александра Лукашенко и заявили, что уровень его популярности якобы равен 3% от общего числа избирателей.

Лозунг "Стоп таракан!" получил распространение благодаря общественному активисту и видеоблогеру Сергею Тихановскому из города Гомель.

Телевизионный продюсер по специальности, Тихановский в течение последнего года ездил по Беларуси с проектом Страна для жизни и в режиме свободного микрофона предоставлял возможность высказаться простым белорусам, чьи хлопоты не освещает государственное телевидение.

Во время общения с людьми аудитория блоггера и предложила такой лозунг. Мол, надо взять символические тапочки и "выгнать таракана".

Первой подобную идею высказала жительница города Глубокое. Интервью с ней на YouTube-канале Тихановского получило более 1 млн просмотров.

После того белорусы начали выходить на уличные акции с тапочками в руках.

На стадии сбора подписей власть сорвала попытку Тихановского получить статус кандидата в президенты. При этом очереди желающих поставить за него свою подпись достигали в крупных белорусских городах до 1-2 км.

Он сейчас содержится под стражей. Теперь зарегистрироваться пытается его жена Светлана Тихановская, ею начат сбор подписей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb