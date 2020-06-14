 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирГлавные мемы президентских выборов в Беларуси: "Саша 3%" и "Стоп таракан!"

Главные мемы президентских выборов в Беларуси: "Саша 3%" и "Стоп таракан!"


фото: TUT.by
Наиболее популярными лозунгами белорусской оппозиции на очередных выборах главы государства, проведение которых назначено на 9 августа, является формулировка "Саша 3%" и "Стоп таракан!"

Об этом со ссылкой на белорусский национальный сегмент соцсетей рассказывает Еспресо.TV.

Упомянутые мемы печатают на футболках, пишут на плакатах и растяжках для митингов, а также используют в качестве хэш-тегов.

"Саша 3%" - так в этой стране стали называть действующего главу государства, после того как несколько популярных ресурсов провели опрос по поддержке их аудиторией Александра Лукашенко и заявили, что уровень его популярности якобы равен 3% от общего числа избирателей.

Лозунг "Стоп таракан!" получил распространение благодаря общественному активисту и видеоблогеру Сергею Тихановскому из города Гомель.

Телевизионный продюсер по специальности, Тихановский в течение последнего года ездил по Беларуси с проектом Страна для жизни и в режиме свободного микрофона предоставлял возможность высказаться простым белорусам, чьи хлопоты не освещает государственное телевидение.

Во время общения с людьми аудитория блоггера и предложила такой лозунг. Мол, надо взять символические тапочки и "выгнать таракана".

Первой подобную идею высказала жительница города Глубокое. Интервью с ней на YouTube-канале Тихановского получило более 1 млн просмотров.

После того белорусы начали выходить на уличные акции с тапочками в руках.

  • На стадии сбора подписей власть сорвала попытку Тихановского получить статус кандидата в президенты. При этом очереди желающих поставить за него свою подпись достигали в крупных белорусских городах до 1-2 км.
  • Он сейчас содержится под стражей. Теперь зарегистрироваться пытается его жена Светлана Тихановская, ею начат сбор подписей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

больше новостей

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать