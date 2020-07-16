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Espreso.tvОбществоШтабы трех соперников Лукашенко на выборах решили объединить усилия

Штабы трех соперников Лукашенко на выборах решили объединить усилия

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси объединят усилия на выборах

Об этом сообщает издание Tut.by.

Речь идет о штабах Валерия Цепкало, Виктора Бабарыко и Светланы Тихановской. Первых двух не допустили к выборам, кандидатуру Тихановськой ЦИК утвердила - она баллотируется в ответ на арест мужа, известного блогера Сергея Тихановского.

Встреча штабов состоялась в четверг, 16 июля. Вместе команда планирует призвать избирателей проголосовать на выборах президента 9 августа, освободить политзаключенных и экономических заключенных и дать им право на пересмотр дел в независимых судах.

Также кандидаты хотят провести повторные честные выборы после 9 августа и призвать избирателей защищать свой голос разными способами.

По данным издания, минимум 500 тысяч избирателей, подписавшихся за выдвижение Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало, остались без "своих" кандидатов на выборах.

Одно из условий для регистрации кандидатом в президенты в Беларуси - собрать более 100 тысяч подписей в свою поддержку.

14 июля ЦИК Беларуси отказал Виктору Бабарыко в регистрации кандидатом в президенты. Его считали главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко. Также к выборам не допустили Валерия Цепкало.

После этого сотни людей в нескольких городах вышли на улицы в знак протеста. Начались массовые задержания протестующих, а ОМОН начал бить мирных граждан.

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