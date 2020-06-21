Светлана Тихановская подала подписи на регистрацию кандидатом в президенты Беларуси
Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода сообщает Еспресо.TV .
"К сожалению, по разным причинам мы не успели подать еще 36 тыс. подписей", - заявила она вечером 21 июня.
Политик попросила белорусов поддержать ее мужа, известного блогера Сергея Тихановского. Он был задержан в разгар избирательной кампании, а сейчас, вдруг, по неизвестным причинам, его поместили в карцер. 20 июня политзаключенному продлили срок содержания под стражей до 26 июня.
"Я очень обеспокоена этой ситуацией, потому что на самом деле невиновного человека, как мы с вами, держат в нечеловеческих условиях длительное время. Думаю, что Сергей не мог сделать ничего такого, что привело бы к столь суровому наказанию", - сказала Светлана.
Завтра, 22 июня, их адвокат попробует посетить следственный изолятор и выяснить причины подобных мер.
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