Светлана Тихановская подала подписи на регистрацию кандидатом в президенты Беларуси

21 июня, 2020, 22:35

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська вместе с членами инициативной группы подала в территориальные комиссии примерно 110 тыс. подписей, необходимых для ее допуска к выборам

Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода сообщает Еспресо.TV .

"К сожалению, по разным причинам мы не успели подать еще 36 тыс. подписей", - заявила она вечером 21 июня.

Политик попросила белорусов поддержать ее мужа, известного блогера Сергея Тихановского. Он был задержан в разгар избирательной кампании, а сейчас, вдруг, по неизвестным причинам, его поместили в карцер. 20 июня политзаключенному продлили срок содержания под стражей до 26 июня.

"Я очень обеспокоена этой ситуацией, потому что на самом деле невиновного человека, как мы с вами, держат в нечеловеческих условиях длительное время. Думаю, что Сергей не мог сделать ничего такого, что привело бы к столь суровому наказанию", - сказала Светлана.

Завтра, 22 июня, их адвокат попробует посетить следственный изолятор и выяснить причины подобных мер.

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