Оккупанты забрали тело бойца ООС, а убитый медик и раненый остались на поле боя
14 июля, 2020, 12:31
Тело военного медика и боец, которые 13 июля попали в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, остаются на поле боя возле Зайцево, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали оккупанты
Об этом сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты, передает ТСН.
По данным ОБСЕ, тело бойца, которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, оккупанты забрали себе.
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Сейчас ОБСЕ пытается договориться, чтобы забрать тело военного медика и раненого бойца. Информации о том, жив ли на данный момент раненый военнослужащий, нет.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления .
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