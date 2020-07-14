Оккупанты забрали тело бойца ООС, а убитый медик и раненый остались на поле боя

14 июля, 2020, 12:31

Тело военного медика и боец, которые 13 июля попали в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, остаются на поле боя возле Зайцево, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали оккупанты

Об этом сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты, передает ТСН.

По данным ОБСЕ, тело бойца, которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, оккупанты забрали себе.

Читайте также: Оккупанты застрелили украинского медика во время эвакуации погибшего военного и ранили двух бойцов ООС

Сейчас ОБСЕ пытается договориться, чтобы забрать тело военного медика и раненого бойца. Информации о том, жив ли на данный момент раненый военнослужащий, нет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления .