В штабе ООС подтвердили передачу тела с оккупированной территории
Об этом сообщили в штабе ООС.
"С временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную Правительству Украины территорию было передано тело человека. Подтверждений того, что это - военный медик, который погиб 13 июля возле села Зайцево, нет.
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Сейчас продолжается транспортировки тела к месту проведения экспертизы ДНК.
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