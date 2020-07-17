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Espreso.tvОперація об'єднаних силВ штабе ООС подтвердили передачу тела с оккупированной территории

В штабе ООС подтвердили передачу тела с оккупированной территории

В штабе ООС заявили, что четких доказательств того, что тело, которое передали боевики - убитый медик - нет

Об этом сообщили в штабе ООС.

"С временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную Правительству Украины территорию было передано тело человека. Подтверждений того, что это - военный медик, который погиб 13 июля возле села Зайцево, нет.

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Сейчас продолжается транспортировки тела к месту проведения экспертизы ДНК.

 

 

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