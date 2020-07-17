В штабе ООС подтвердили передачу тела с оккупированной территории

17 июля, 2020, 15:33

В штабе ООС заявили, что четких доказательств того, что тело, которое передали боевики - убитый медик - нет

Об этом сообщили в штабе ООС.

"С временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело", - говорится в сообщении. Отмечается, что после нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную Правительству Украины территорию было передано тело человека. Подтверждений того, что это - военный медик, который погиб 13 июля возле села Зайцево, нет. Читайте также: Российская сторона передала Украине тело убитого из засады медика - СМИ Сейчас продолжается транспортировки тела к месту проведения экспертизы ДНК.

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