Убийство медика в ООС: прокуратура открыла дело о нарушении обычаев войны оккупантами

14 июля, 2020, 18:43

14 июля прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ

Об этом сообщает ОГПУ.

"Прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

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Прокуроры установили, что 13 июля при попытке эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи села Зайцево Бахмутского района области, представители НВФ РФ осуществили обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия военнослужащих, которые имели маркировку медперсонала.

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"Для эвакуации тела военнослужащего было согласовано режим тишины. В то же время представители незаконных вооруженных формирований РФ, предоставляя обещания прекращении огня, преследовали цель совершения нападения на медицинский персонал. В результате обстрела убит сержант-старший боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести ", - сообщили в ОГП.

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