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Espreso.tvОбществоИзнасилование в Кагарлыке: суд избрал меры пресечения еще двум подозреваемым

Изнасилование в Кагарлыке: суд избрал меры пресечения еще двум подозреваемым

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым в пытках работниками Кагарлицкого отделения Нацполиции Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По решению суда, оперуполномоченному, который в ночь с 23 на 24 мая 2020 года по указанию руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и периодически зажимал дыхательную трубку, избран круглосуточный домашний арест.

Второму правоохранителю, участнику другого эпизода пыток, имевших место в начале января этого года суд арестовал без возможности внесения залога.

В ГБР призвали жителей Кагарлыка сообщать обо всех фактах противоправных действий правоохранителей.

  • Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.
  • 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлицкого отделение полиции.
  • Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
  • 4 июня в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции
  • Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об аресте полицейских на время расследования по делу об изнасиловании в участок.
  • Прокуратура изменила подозрения двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.
  • Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще одному оперуполномоченному Кагарлицкого участка и неназванному работнику.
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