Изнасилование в Кагарлыке: суд избрал меры пресечения еще двум подозреваемым

3 июля, 2020, 18:39

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым в пытках работниками Кагарлицкого отделения Нацполиции Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По решению суда, оперуполномоченному, который в ночь с 23 на 24 мая 2020 года по указанию руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и периодически зажимал дыхательную трубку, избран круглосуточный домашний арест.

Второму правоохранителю, участнику другого эпизода пыток, имевших место в начале января этого года суд арестовал без возможности внесения залога.

В ГБР призвали жителей Кагарлыка сообщать обо всех фактах противоправных действий правоохранителей.