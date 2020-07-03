Изнасилование в Кагарлыке: суд избрал меры пресечения еще двум подозреваемым
3 июля, 2020, 18:39
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым в пытках работниками Кагарлицкого отделения Нацполиции Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По решению суда, оперуполномоченному, который в ночь с 23 на 24 мая 2020 года по указанию руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и периодически зажимал дыхательную трубку, избран круглосуточный домашний арест.
Второму правоохранителю, участнику другого эпизода пыток, имевших место в начале января этого года суд арестовал без возможности внесения залога.
В ГБР призвали жителей Кагарлыка сообщать обо всех фактах противоправных действий правоохранителей.
- Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлицкого отделение полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
- 4 июня в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции
- Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об аресте полицейских на время расследования по делу об изнасиловании в участок.
- Прокуратура изменила подозрения двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще одному оперуполномоченному Кагарлицкого участка и неназванному работнику.
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