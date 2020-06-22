Изнасилование в Кагарлыке: прокуратура сменила подозрения двум полицейским

Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает "Общественное радио".

"365 статью переквалифицировали на 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая показывает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", - отметил прокурор.

Смирнов добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, однако большинство еще проводят.

Он также отметил, что из дела исчезла квалификация превышения полномочий работником правоохранительного органа.

Сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц и пытках по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, в конце мая эти полицейские изнасиловали в отделении Кагарлыка женщину, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. За изнасилование задержали полицейских местного райотдела Сергея Сулиму и Николая Кузива. 26 мая суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначили переаттестацию.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка Киевской области, ожидает лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.

26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыцкого отделения полиции.

Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.

4 июня в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об аресте полицейских на время расследования по делу об изнасиловании в участке.

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