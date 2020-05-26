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Espreso.tvОбществоИзнасилование и избиение в Кагарлыке: полицейского Сулиму арестовали на 60 дней

Изнасилование и избиение в Кагарлыке: полицейского Сулиму арестовали на 60 дней

Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыкского отделения полиции

Об этом сообщает 24tv.ua .

26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток подозреваемого в изнасиловании и избиении женщины полицейского Сергея Сулиму без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют по статьям об изнасиловании, пытках и превышении служебных полномочий. За это ему грозит до 8 лет за решеткой.

Отмечается, заседание состоялось в закрытом режиме. Другому подозреваемому в преступлении, Николаю Кузиву, суд изберет меру пресечения вечером 26 мая.

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