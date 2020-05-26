Изнасилование и избиение в Кагарлыке: полицейского Сулиму арестовали на 60 дней

26 мая, 2020, 17:22

Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыкского отделения полиции

Об этом сообщает 24tv.ua .

26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток подозреваемого в изнасиловании и избиении женщины полицейского Сергея Сулиму без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют по статьям об изнасиловании, пытках и превышении служебных полномочий. За это ему грозит до 8 лет за решеткой.

Отмечается, заседание состоялось в закрытом режиме. Другому подозреваемому в преступлении, Николаю Кузиву, суд изберет меру пресечения вечером 26 мая.

Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.

После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.

За изнасилование женщины в Кагарлыке в Киевской области задержаны полицейские Николая Кузива и Сергея Сулиму, сообщают СМИ.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полиции после этого случая.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения Обуховского отдела полиции в Киевской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb