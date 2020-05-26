"Так будет с каждым": в МВД рассказали о дальнейшей судьбе полицейских, подозреваемых в изнасиловании женщины

26 мая, 2020, 09:27

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок

Об этом Геращенко написал в Facebook.

"Вот так будет с каждым, кто надев погоны и получив власть, нарушит закон и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиении, - Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок", - написал Геращенко.

Заместитель министра также назвал "молниеносной" реакцию полиции на сообщение о преступлении.

"Отмечу также, что реакция полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной. Сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47. В 19:15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. в 19:40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ГБР. В 8:00 начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранение всего его руководства и отстранение начальника Обуховского районного отдела полиции. В 10:23 утра понедельника пресс-служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых", - добавил Геращенко.

Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.

После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.

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