 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Так будет с каждым": в МВД рассказали о дальнейшей судьбе полицейских, подозреваемых в изнасиловании женщины

"Так будет с каждым": в МВД рассказали о дальнейшей судьбе полицейских, подозреваемых в изнасиловании женщины

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок

Об этом Геращенко написал в Facebook.

"Вот так будет с каждым, кто надев погоны и получив власть, нарушит закон и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиении, - Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок", - написал Геращенко.

Заместитель министра также назвал "молниеносной" реакцию полиции на сообщение о преступлении.

"Отмечу также, что реакция полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной. Сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47. В 19:15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. в 19:40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ГБР. В 8:00 начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранение всего его руководства и отстранение начальника Обуховского районного отдела полиции. В 10:23 утра понедельника пресс-служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых", - добавил Геращенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать