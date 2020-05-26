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Espreso.tvОбществоИзнасилование в кагарлыкском участке: суд арестовал второго полицейского

Изнасилование в кагарлыкском участке: суд арестовал второго полицейского


фото: taras.info
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Николаю Кузиву, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины

Об этом сообщает hromadske .

Второму подозреваемому суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.

По словам адвоката Кузива, подозреваемый не признает своей вины. О таком же, при избрании ему меры пресечения в суде заявлял другой подозреваемый в изнасиловании женщины полицейский Сергей Сулима.

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Заседание суда проходило в закрытом режиме.

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