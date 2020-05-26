Изнасилование в кагарлыкском участке: суд арестовал второго полицейского
26 мая, 2020, 18:34
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Николаю Кузиву, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины
Об этом сообщает hromadske .
Второму подозреваемому суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.
По словам адвоката Кузива, подозреваемый не признает своей вины. О таком же, при избрании ему меры пресечения в суде заявлял другой подозреваемый в изнасиловании женщины полицейский Сергей Сулима.
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Заседание суда проходило в закрытом режиме.
- Напомним, Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских кагарлыкского отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.
- Работников кагарлыкского отделения полиции, в Киевской области, отправят на переаттестацию, ведь двум из них сообщено о подозрении в изнасиловании.
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