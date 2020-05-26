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Espreso.tvОбществоГеращенко исключил массовую переаттестацию полиции после изнасилования на Киевщине

Геращенко исключил массовую переаттестацию полиции после изнасилования на Киевщине


фото: censor.net
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что массовой переаттестации полицейских по всей стране не будет после изнасилования девушки в Кагарлыке

Об этом Геращенко этом рассказал в эфире "Завтрака с 1 + 1", передает РБК-Украина .

"Полицейские (ред. - которые изнасиловали девушку в Кагарлыке) работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших - освободить из необъективные причины. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет ", - сказал Геращенко.

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