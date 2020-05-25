На Киевщине расформировали отделение полиции после задержания 2 сотрудников по подозрению в изнасиловании
25 мая, 2020, 11:31
Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыцкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано
Об этом заявила пресс-служба Нацполиции.
Девушка, 1994 года рождения, сообщила в полицию об избиении и изнасиловании полицейскими.
Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции после проверки подтвердили причастность полицейских.
Этих двух полицейских задержали, они находятся в изоляторе временного содержания. Начато уголовное производство по ст. 152 УК.
В связи с этим глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил их, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлыцкого ОП.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-