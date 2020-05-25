 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Киевщине расформировали отделение полиции после задержания 2 сотрудников по подозрению в изнасиловании

На Киевщине расформировали отделение полиции после задержания 2 сотрудников по подозрению в изнасиловании

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыцкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано

Об этом заявила пресс-служба Нацполиции.

Девушка, 1994 года рождения, сообщила в полицию об избиении и изнасиловании полицейскими.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции после проверки подтвердили причастность полицейских.

Этих двух полицейских задержали, они находятся в изоляторе временного содержания. Начато уголовное производство по ст. 152 УК.

В связи с этим глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил их, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлыцкого ОП.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать