На Киевщине расформировали отделение полиции после задержания 2 сотрудников по подозрению в изнасиловании

25 мая, 2020, 11:31

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыцкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано

Об этом заявила пресс-служба Нацполиции.

Девушка, 1994 года рождения, сообщила в полицию об избиении и изнасиловании полицейскими.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции после проверки подтвердили причастность полицейских.

Этих двух полицейских задержали, они находятся в изоляторе временного содержания. Начато уголовное производство по ст. 152 УК.

В связи с этим глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил их, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлыцкого ОП.