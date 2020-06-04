Изнасилование в Кагарлыке: весь отдел полиции сокращен
Об этом на совещании глав силовых ведомств по проблеме пыток в полиции заявил заместитель председателя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает " РБК-Украина ".
"Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности ... Штат Кагарлицкого отдела полиции сокращенно полностью", - отметил Цуцкиридзе.
Он также подчеркнул, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и стараются пресекать.
"Врадиевка пытались скрыть, мы не скрываем ничего!", - заявил Аваков.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что случай в Кагарлыке стал вызовом для всей системы уголовной юстиции. Она также сообщила, что с началу 2020 года прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, в том числе за 10 фактам пыток.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован , насильников задержали, а остальных работников отделения назначен переаттестацию.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму , которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлицкого отделение полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского с Кагарлыка Николая Кузива , которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
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