Изнасилование в Кагарлыке: весь отдел полиции сокращен

4 июня, 2020, 12:57

В Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции

Об этом на совещании глав силовых ведомств по проблеме пыток в полиции заявил заместитель председателя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает " РБК-Украина ".

"Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности ... Штат Кагарлицкого отдела полиции сокращенно полностью", - отметил Цуцкиридзе.

Он также подчеркнул, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и стараются пресекать.

"Врадиевка пытались скрыть, мы не скрываем ничего!", - заявил Аваков.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что случай в Кагарлыке стал вызовом для всей системы уголовной юстиции. Она также сообщила, что с началу 2020 года прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, в том числе за 10 фактам пыток.

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