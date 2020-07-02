Изнасилование в Кагарлыке: ГБР сообщило о подозрении еще двум полицейским из участка

2 июля, 2020, 14:38

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще одному оперуполномоченному Кагарлицкого отдела и неназванному работнику

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Новые подозреваемые полицейские обвиняются следствием в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК).

"Следствие установило, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020, оперуполномоченный по указанию своего руководителя удерживал руки потерпевшей, когда его руководитель надел противогаз на женщину и периодически зажимал дыхательную трубку", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что после начала досудебного расследования в бюро начали обращаться с сообщениями о фактах пыток, которые ранее проходили в Кагарлицком отделении полиции.

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По данным следствия, в начале января 2020 года работники Кагарлицкого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.

"Правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлицкий отдел полиции - применяли к ним электрический ток и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня", - сообщили в бюро.

Также в ГБР отметили, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции в мае 2020 года побил еще одного гражданина, который получил телесные повреждения средней степени тяжести.

По этим фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику отделения и задержанным в мае, которые сейчас содержатся в Киевском СИЗО (по ч. 2 ст. 127 УК).

Таким образом, в настоящее время следователи сообщили о подозрении 4 работниками Кагарлицкого отделение полиции. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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