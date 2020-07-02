Зеленский "выжал" отставку из Смолия, - Порошенко

2 июля, 2020, 12:30

2 июля пятый президент Украины прокомментировал уход в отставку Якова Смолия, назвав Зеленского ответственным за политическое давление на главу НБУ

Об этом пятый президент Украины заявил на брифинге фракции "Европейская Солидарность" по представлению главы НБУ Якова Смолия об отставке, передает Еспресо.TV.

"Уважаемые друзья, дорогие украинцы, дорогие партнеры Украины по всему миру, мы собрались здесь, чтобы объявить заявление партии "Европейская солидарность", фракции "ЕС" в парламенте, в связи с чрезвычайными рисками, которые появились в финансовой системе Украины из-за заявления главы Национального Банка Украины Смолия, которое было вызвано давлением, политическим давлением!" - отметил Порошенко.

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Пятый президент подчеркнул, что давление на Смолия осуществляла не фракция "Слуга народа", не группа Коломойского в различных фракциях ВР во главе с "мама Любит скорость" (Дубинский, - Ред.)

"Давление состоялось со стороны высшего политического руководства государства", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что беспокоит тот факт, что представление Яковом Смолием в отставку появилось на следующий дня после получения транша Всемирного банка и через неделю после получения помощи от ЕС и МВФ.

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"Это называется одним словом - обман. Обман партнеров, которые поверили подписи из МВФ, поскольку кроме подписи правительства, Национального банка, министра финансов, там стоит подпись Зеленского", - отметил политик.

По его словам, "президент" выжал "заявление с Смолия.

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Порошенко обратился к Зеленскому от имени фракции: "Отзовите заявление! Верните его Смолию без рассмотрения. Потому что, как выразился один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украину подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками".

"Первые результаты мы уже имеем, курс межбанка вчера был 26 60 грн, сегодня 27 25 грн", - отметил Порошенко, добавив, что Нацбанк сделал интервенцию на $ 100 млн.

Порошенко обратился к Зеленскому, заявив, что тот стоит между выбором, кого выбрать - украинцев или Коломойского.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

Ранее финкомитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Смолия, инициированный нардепом "слугой" Александром Дубинским.

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