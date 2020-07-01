Глава НБУ Смолий подал в отставку из-за политического давления

1 июля, 2020, 21:24

В среду, 1 июля, председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Свое решение Смолий объяснил политическим давлением на НБУ, что делает невозможным работу.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

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