Виталий Портников: Запуск печатного станка – путь к гибели

2 июля, 2020, 12:21

Портников Виталий

Заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия о своей отставке и политическом давлении на него – мощный сигнал не только зарубежным партнерам Украины, но и гражданам страны

Это сигнал о том, что время, когда мы могли говорить хотя бы об относительной стабильности национальной валюты приходит к своему завершению. Что уже вскоре гривна может превратиться просто в резаную бумагу, в веселые картинки, а не в деньги. Что одно из последних достижений власти 2014-2019 годов, еще не уничтоженное после катастрофических для Украины президентских и парламентских выборов 2019 года, будет уничтожено.

У действующей власти просто нет другого выхода, кроме как запустить печатный станок. Деньги заканчиваются. Если не начать их печатать, скоро даже самые преданные сторонники Владимира Зеленского заметят, что король – голый. Заметят по "голому" холодильнику, по отсутствию пенсий и зарплат – по всему тому, что неизбежно должно было случиться после голосования за Зеленского и только усугубилось из-за эпидемии и карантина. Кроме того, в запуске печатного станка заинтересованы олигархи и их лоббисты в окружении Зеленского. Потому что они точно понимают – появится возможность в очередной раз ограбить украинцев. Скупить все задешево. А разве не ради этого они объединялись в поддержку Зеленского в 2019 году? Разве они не "сделали нас вместе"?

Но если печатать деньги – это не будет выходом ни для кого. Сколько не выдавай бумагу вместо зарплат и пенсий – деньгами она не станет. Запущенный станок – это инфляция, повышение цен, пропажа товаров. И все это в условиях, когда украинцы и так беднеют с каждым днем, когда накопленные гривны – единственная надежда дожить до новой зарплаты или новой работы. И вдруг все это превращается в труху! Какой власти удастся удержаться после этого? Какая нестабильность после этого наступит? Какой агрессор удержится от искушения захватить еще кусок украинской территории? Если власть начнет печатать деньги, она может уничтожить не только себя саму, но и государство.

Западные партнеры Украины это прекрасно понимают. "Независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы" Нацбанка – заявил представитель МВФ Джерри Райс. Послы группы семи отметили, что потеря независимости НБУ поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку. В переводе с дипломатического языка это означает, что денег не будет. Вообще. И денег МВФ в частности.

А будет еще и дефолт. Который только прибавится к инфляции, повышению цен, пропаже товаров. Только в еще большей степени уменьшит покупательную способность украинцев. Только в еще большей степени добьет украинскую экономику.

Еще несколько дней назад я был уверен, что весь этот кошмар случится осенью.

Но, кажется, он может произойти уже летом.