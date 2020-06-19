Послы стран Большой семерки напомнили властям о необходимости независимости Нацбанка

19 июня, 2020, 11:56

Послы стран G7 выпустили заявление, в котором указали, что подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства

Совместное заявление о необходимости сохранения независимости национального регулятора послы стран Большой семерки обнародовали в Twitter.

"Послы стран Большой G7 принимают во внимание проект постановления Верховной Рады о деятельности НБУ. Установление независимости центрального банка было одной из важнейших реформ, проведенных украинским правительством после Революции Достоинства", - говорится в заявлении.

Читайте также: Фурса назвал непрофессиональным решение финкомитета Совета по оценке деятельности Смолия

В заявлении отмечается, что НБУ помог достичь макрофинансовой стабильности, решить трудный банковский кризис и восстановить доверие к банковскому сектору, омраченное самоуправством и коррупцией.

"Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства по построению безопасной, успешной и демократической страны", - добавили послы.

Напомним, 17 июня финкомитета Совета поддержал проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ Якова Смолия, инициированный Дубинским.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine